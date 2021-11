Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Table-ronde : « Lutte contre l’obsolescence programmée : des exemples internationaux, nationaux et locaux » Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Hôtel de Bordeaux Métropole, le vendredi 19 novembre à 18:30

Vendredi 19 novembre à 18h30 (distanciel) : « Lutte contre l’obsolescence programmée : des exemples internationaux, nationaux et locaux » en présence de Joël Couret (Fedelec), Valentin Pohu (Cairn Devices) et Christopher Santerre (L’increvable machine à laver) – animation par Isabelle Camus (Jugeote, le média qui en a)

Gratuit, en ligne via Microsoft Teams

en présence de Joël Couret (Fedelec), Valentin Pohu (Cairn Devices) et Christopher Santerre (L'increvable machine à laver) – animation par Isabelle Camus (Jugeote, le média qui en a)

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T20:00:00

