Table ronde : L’interface Ville-Port, ça vous parle ? Le Havre, 19 mai 2022, Le Havre.

2022-05-19 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-19

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Lancée en janvier 2022, l’enquête “L’interface Ville-Port, ça vous parle ?” a rencontré son public. Environ 350 réponses sont comptées, à ce jour.

Cette table ronde aura pour objectif d’échanger sur la notion d’interface Ville-Port, d’avoir un retour sur les résultats de l’enquête “interface Ville-Port” et de donner des exemples concrets.

Caroline Maurand, Directrice du programme Le Havre Ville Portuaire Intelligente à Le Havre Seine Métropole, présentera les ambitions et objectifs du programme et introduira la table ronde.

Florian Vaudois, Référent stratégie territorial à l’AURH et Greta Delsalle Marini, Directrice du LH Port Center restitueront les premières réponses issues de l’enquête. L’analyse des données offrira un retour de la perception de l’interface ville-port par ses usagers. Ce moment se voudra interactif et proposera aux participants de prendre part à l’enquête. Cette restitution ouvrira la table ronde animée par Thierry Lochard, Urbaniste Référent mobilités et projets urbains à l’AURH, et Jean-Denis Salesse, Responsable mission ville port à Haropa-Port. Bruno Delsalle, Directeur général du Réseau Mondial des Villes Portuaires (AIVP), se joindra aux échanges. Il présentera des exemples d’usages des interfaces Ville-Port afin de donner un éclairage international. Le public présent, physiquement et virtuellement, pourra, ensuite, participer aux échanges et alimenter la réflexion autant sur les attentes que sur les besoins concernant cette zone.

A l’issue de cette table ronde, les résultats et échanges seront remontés aux pouvoirs publics.

Cette tacle ronde se tiendra au LH Port Center, le jeudi 19 mai à 18h, sur inscription (elle sera également retransmise en direct sous ce lien : https://cutt.ly/CFdxsqC).

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

