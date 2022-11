Table-ronde : L’industrie durable, est-ce possible ? Le Havre, 22 novembre 2022, Le Havre.

Table-ronde : L’industrie durable, est-ce possible ?

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie qui se déroule du 21 au 27 novembre 2022, Le Havre Port Center et ses partenaires, HAROPA PORT, Synerzip, l’Union Pour la Synergie Industrielle et le Développement Économique (UPSIDE), la Communauté Portuaire Seine Aval et Caux Seine Agglo, réunissent trois femmes représentantes du monde industrialo-portuaire de l’Axe Seine : Muriel Pignon, Coordinateur industriel au sein de TotalEnergies, Aude Humbert, Cheffe de projet chez H2V Industry et Bénédicte Renhas, Chargée de projets en économie circulaire chez Cemex.

Sous la dynamique de Laurent LEMAIRE, journaliste, elles présenteront les nouveaux process et technologies industrielles basés sur des innovations de plus en plus respectueuses de l’environnement. Leurs témoignages et leurs expériences sont également les marqueurs de la féminisation de ce milieu professionnel et susciteront peut-être de nouvelles vocations féminines…

Cette soirée au LHPC est aussi le moment privilégié pour dévoiler, en avant-première, des interviews de femmes œuvrant dans cet univers industriel, à différents postes à responsabilités, réalisés par HAROPA – PORT.

Cette table-ronde se tiendra au LH Port Center, le mardi 22 novembre à 18h, sur inscription (elle sera également retransmise en direct).

