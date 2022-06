Table ronde : L’inclusivité dans le monde de la nuit Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Table ronde : L’inclusivité dans le monde de la nuit Médiathèque Hélène Berr, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 17h30 à 19h00

. gratuit

Scène musicale électro : Comment sortir de l’hétéronormativité patriarcale et construire la scène de demain ? Le dancefloor est bien plus qu’un espace où la musique résonne et où les corps transpirent. Aujourd’hui, c’est devenu un espace politique, où l’on veut se sentir libre d’être soi-même. Le collectif female:pressure a publié un rapport intitulé Facts 2020, dans lequel est dénoncé le manque de parité dans la programmation des festivals de musique électronique. En effet, plus de 70% des artistes sont des hommes, moins de 20% sont des femmes, et seulement moins de 1% sont des personnes non-binaires. Dans un monde où la parole des femmes et des minorités se libère, où le modèle sociétal patriarcal est remis en cause, il s’agit de donner la parole aux acteur.ices qui veulent penser et construire la scène musicale de demain. Animée par Lise Lenaers de l’association Noctambules citoyens Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

