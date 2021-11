Lille Gare Saint Sauveur Lille, Nord [TABLE RONDE] L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION DES FEMMES DANS LEUR PARCOURS MIGRATOIRE Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Gare Saint Sauveur, le jeudi 18 novembre à 19:00

Ce temps d’échanges permettra de nous questionner sur le lien étroit entre l’éducation et la capacité à trouver un emploi mais aussi d’évoquer l’entreprenariat social pour des femmes primo-arrivantes qui sera abordée durant cette soirée qui s’annonce fort passionnante. _Organisé par E-Graine, Singa et Duo For a Job_ _Métro ligne 2 Lille Grand Palais / V’Lille station Boulevard Louis XIV_

Gratuit sur inscriptions

Venez assister à une table ronde sur l'importance de l'éducation dans le parcours migratoire des femmes une fois arrivées en France (quel que soit leur statut). Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T21:00:00

