Table ronde « L’illettrisme en France : quel état des lieux en 2022 ? » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole. Cette table ronde permettra de dresser un état des lieux de l’illettrisme en France en 2022. Avec Éric Nédélec de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme), Anne Vinérier (sous réserve), docteur en sciences de l’éducation et formatrice pour les personnes en situation d’illettrisme, et Aline Le Guluche, qui a été autrefois en situation d’illettrisme.

Eric Nédélec est directeur adjoint de l’Agence nationale de lutte contre l’Illettrisme, un groupement d’intérêt public créé en 2000, qui a pour but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte contre l’illettrisme.

Anne Vinérier est docteur en sciences de l’éducation et formatrice. Elle a consacré sa vie professionnelle à développer des réponses adaptées aux besoins de formation des personnes en situation d’illettrisme. Elle a participé aux travaux du Groupe interministériel de lutte contre l’illettrisme (GPLI) et a créé un Centre Ressources Illettrisme. Avec des apprenants, elle a participé à la création du mouvement de La Chaîne des Savoirs. (La venue d’Anne Vinérier est annoncée sous réserve)

Aline Le Guluche est l’autrice du livre J’ai appris à lire à 50 ans. Jusqu’alors, elle faisait partie des 76 millions de femmes qui ne savent ni lire ni écrire à travers le monde. En France, on estime que 7 % de la population est illettrée, soit 2.5 millions de personnes. Aujourd’hui Aline est le visage du programme de lutte contre l’illettrisme des femmes Write Her Future créé par Lancôme.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville

Concert;Spectacle musical

Date complète :

2022-03-16T19:00:00+01:00_2022-03-16T21:00:00+01:00