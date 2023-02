Table ronde : l’Humanisme en 15 questions Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR Ce Stammtisch propose une mise en perspective historique de la notion d’humanisme avec Gabriel Braeuner, historien, président des Amis de la Bibliothèque Humaniste. Suivi d’un débat-discussion sur les formes de l’humanisme contemporain, animé par Mickaël Roy. Une proposition de la libraire Pleine Page. Repas payant : soupe et tartes flambées, sur réservation au 03 88 92 29 40. Table ronde avec historique de la notion d’humanisme puis débat-discussion sur les formes de l’humanisme contemporain Sélestat

