Table ronde : L’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine Amphi Kernéis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Table ronde : L’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine Amphi Kernéis, 8 mars 2022, Nantes. 2022-03-08

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Entrée libre, sur présentation du pass vaccinal. Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique de Nantes Université (le CRHIA) organise le mardi 8 mars 2022 à 18h30, dans l’amphi Kernéis du centre-ville de Nantes, une table ronde sur l’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine, du Moyen Âge à nos jours. L’objectif est de replacer la crise et la guerre actuelle entre ces deux pays dans une perspective historique de longue durée. De la Rus kiévienne à la guerre de février 2022, la Russie et l’Ukraine ont, depuis des siècles, entretenu des relations de voisinage, de proximité culturelle, de rivalité voire de confrontation. Le CRHIA souhaite proposer une lecture à plusieurs voix de ces relations complexes replacées dans une perspective historique de longue durée pour mieux comprendre les enjeux du conflit actuel.Les intervenants :- Michel CATALA, professeur en histoire contemporaine à Nantes Université – CRHIA- Stanislas JEANNESSON, professeur en histoire contemporaine à Nantes Université – CRHIA- Annick PETERS-CUSTOT, professeure en histoire médiévale à Nantes Université – CRHIA- Éric SCHNAKENBOURG, professeur en histoire moderne à Nantes Université – CRHIADurée : 1h30 Organisée en partenariat avec l’Université Permanente de Nantes. Amphi Kernéis adresse1} Centre-ville Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Amphi Kernéis Adresse 1 rue Bias Ville Nantes lieuville Amphi Kernéis Nantes Departement Loire-Atlantique

Amphi Kernéis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Table ronde : L’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine Amphi Kernéis 2022-03-08 was last modified: by Table ronde : L’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine Amphi Kernéis Amphi Kernéis 8 mars 2022 Amphi Kerneis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique