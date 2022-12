Table-ronde : L’Esperanto Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2023-02-25 15:00:00 – 2023-02-25 16:30:00 Munster

Table-ronde : L'Esperanto

2023-02-25 15:00:00 – 2023-02-25 16:30:00
Munster, Haut-Rhin
1 Cour de l'Abbaye

L'Esperanto

Vous souhaitez en savoir plus sur l'Esperanto ? Vous avez des questions à son propos ? Vous souhaitez approfondir votre découverte de cette langue ?

Un spécialiste de l'Espéranto vous propose une table ronde pour échanger et vous questionner à son sujet !

Tout public / 1h30 / Gratuit, entrée libre

Médiathèque de la Vallée de Munster

+33 3 89 77 24 43

