Table ronde: « L’ESG dans un marché déprimé : contrainte ou opportunité pour les investisseurs ? », 6 juillet 2022 18:00, Paris. Le club Gestion de Patrimoine et Asset Management et le Hub Finance ont le plaisir de vous inviter dans un cadre privilégié à une table ronde pour débattre du thème : « L’ESG dans un marché déprimé : contrainte ou opportunité pour les investisseurs ?». Nous pourrons confronter les points de vue de professeurs de finance à HEC, de spécialistes de l’ESG, d’investisseurs institutionnels et de gérants de portefeuille en présence de: Augustin Landier, Professeur de finance à HEC Paris

Veralda Nikolla, Responsable des investissements à La CIPAV, principale caisse de retraite des professions libérales

Edmond Schaff, Gérant de portefeuilles chez Sanso Investment Solutions

Didier Fauchier Magnan, Président et Gérant Associé de la Société Parisienne de Gestion

Modérateur : Mathieu Philippe, Co-fondateur de Colville Capital Partners Le débat sera suivi d’un cocktail convivial en présence des intervenants. Prix des places : HEC cotisants – 10€ HEC non cotisants et externes – 15€ Etudiants – gratuit Au plaisir de vous retrouver pour cet évènement.

Détails Heure : 18:00 - 21:00
Site : https://www.hecalumni.fr/group/hub-finance-finance-hub/7/calendar/table-ronde-l-esg-dans-un-marche-deprime-contrainte-ou-opportunite-pour-les-investisseurs/2022/07/06/9083

Lieu HEC Alumni
Adresse 9 avenue Franklin Delano Roosevelt
Ville Paris
Tarif 15 euros

