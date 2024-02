Table ronde Les vignes franches de pieds un témoignage unique de l’époque pré phylloxérique. Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune, jeudi 22 février 2024.

La vigne franche de pied. La quête du vin de lieu.

L’intérêt pour la vigne franche de pied grandit. Une poignée de vignerons relance les vignes plantées en franc de pied, un mode de culture éradiqué à la fin du XIXe siècle par le phylloxéra. Si la perspective de retrouver le “goût originel” des cépages et des terroirs attire, l’aventure s’avère-t-elle risquée ?

Y a-t-il un terroir prédisposé pour accueillir des pieds de vigne qui n’ont pas été greffés ?

La vigne franche de pied est-elle le lien direct entre le terroir et le raisin ?

Quels sont les avantages ou inconvénients pour la conduite de la vigne, en termes de rendement, sensibilité aux maladies, maturité ?

Le vin issu de vigne franc de pied a-t-il une signature gustative et aromatique ? Le consommateur serait-il attiré par ce côté originel ?

Ne s’agit-il pas tout simplement d’une dimension patrimoniale. La mémoire d’un mode de culture qui a disparu. Le témoin et gardien d’une histoire.

Autant de questions soulevées auxquelles répondront les intervenants de la table ronde Thibault LIGER-BELAIR, vigneron à Nuits Saint Georges et dans le Beaujolais (Moulin à Vent), Jean-Philippe GERVAIS, Directeur Technique et Qualité du BIVB et Geoffrey ORBAN, Master en Œnologie, Maître es Biochimie.

Venez les écouter et les interroger le 22 février à 18h00 à la Cité à Beaune !

Ce moment d'échange sera suivi de la dégustation d'un vin.

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

