TABLE-RONDE LES VALEURS DU SPORT Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe, vendredi 22 mars 2024.

Cinq sportif de haut-niveau vous parlent des valeurs du sport Elias Blais, Bill Cain, Davy Gallon, Laurence Leboucher et Mohamed Serbouti.

Labellisée Terre de jeux 2024 , la ville de Fresnay-sur-Sarthe invite en cette année olympique 5 sportifs de haut niveau à parler des valeurs du sport Laurence Leboucher (cyclo-cross/VTT), Elias Blais (canoë-kayak), Bill Cain (basketball), Davy Gallon (MMA) et Mohamed Serbouti (athlétisme). Animée par le journaliste Hugo Blin, cette table-ronde permettra aux sportifs invités de partager leurs expériences, d’échanger sur leurs parcours mais aussi de parler des valeurs du sport et ses bénéfices.

Le vendredi 22 mars à 20h30 à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe (Place de Bassum). Gratuit.

Renseignements auprès de la Mairie de Fresnay-sur-Sarthe au 02 43 97 23 75. .

Salle André Voisin Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire

