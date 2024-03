Table ronde : les printemps démocratiques Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mercredi 20 mars 2024.

Conférence de Matthieu De Oliveira, Justine Faure, Lynne Franjié et Hanieh Ziaei le mercredi 20 mars 2024 à 18h00 au Kino Ciné.

Matthieu De Oliveira présentera les printemps des peuples au XIXème siècle en Europe (autour de 1848). Justine Faure s’interrogera sur les printemps de l’est dans la 2ème partie du XXème siècle (à partir de Prague). Lynne Franjié, quant à elle, s’intéressera aux printemps arabes (à partir de décembre 2010). Pour finir, Hanieh Ziaei, évoquera le mouvement « femme, vie, liberté » au moyen orient.

On pourra se poser la question de savoir pourquoi de nombreux mouvements éclosent au printemps à partir de leurs particularités respectives entre autres. On pourra aussi s’interroger sur le lien entre printemps et démocratie, renaissance et printemps.

Cette table ronde sera suivie d’un buffet kurdo-persan du Newroz. Puis à 20h15 nous fêterons ce nouvel an avec un groupe de musique. Ce serait la fête du bonheur puisque ce jour a été ainsi intitulé par l’ONU. Et le lendemain, au réveil, nous aurons changé d’année !

Justine Faure, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lille

Lynne Franjié, professeure à la faculté des langues, cultures et sociétés à l’Université de Lille

Matthieu de Oliveira, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Lille

Hanieh Ziaei, politologue et conférencière spécialiste du monde iranien

Réservez votre place sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-les-printemps-democratiques-828420406737

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-les-printemps-democratiques-828420406737 »}]