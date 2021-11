Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Table-ronde : « Les enjeux du zéro déchet dans les grandes métropoles » Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Table-ronde : « Les enjeux du zéro déchet dans les grandes métropoles » Hôtel de Bordeaux Métropole, 23 novembre 2021, Bordeaux. Table-ronde : « Les enjeux du zéro déchet dans les grandes métropoles »

Hôtel de Bordeaux Métropole, le mardi 23 novembre à 18:30

Mardi 23 novembre à 18h30 à l’Hôtel de Bordeaux Métropole, Salon d’honneur : « Les enjeux du zéro déchet dans les grandes métropoles » en présence de Patrick Labesse (Bordeaux Métropole), Mahel Coppey (Nantes Métropole) et Laurent Hamon (Rennes Métropole) – animation par Isabelle Camus (Jugeote, le média qui en a)

Gratuit

en présence de Patrick Labesse (Bordeaux Métropole), Mahel Coppey (Nantes Métropole) et Laurent Hamon (Rennes Métropole) – animation par Isabelle Camus (Jugeote, le média qui en a) Hôtel de Bordeaux Métropole 25 rue jean fleuret Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole Adresse 25 rue jean fleuret Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux