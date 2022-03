Table ronde – Les droits des femmes en Europe : le chemin qu’il nous reste Maison de la vie associative et citoyenne du 14e Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

L’égalité entre les hommes et les femmes figure parmi les valeurs fondamentales de l’Union européenne depuis sa création en 1957, mais où en est-on ? Quelles sont les dernières avancées, notamment autour du droit à la contraception, à l’IVG ? Le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, trois associations impliquées dans le quatorzième arrondissement prendront la parole pour partager leurs recherches, leurs luttes, et débattre sur le chemin qu’il nous reste dans la lutte pour les droits des femmes en Europe. Cette table ronde sera suivie d’un pot convivial, et de la découverte de l’exposition de l’association Dialogues Européens. Maison de la vie associative et citoyenne du 14e 22 rue Deparcieux Paris 75014 Contact : https://www.facebook.com/MDA14PARIS/ Conférence

