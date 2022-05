Table Ronde « Les Châteaux de Serbie: protéger le patrimoine culturel » Centre culturel de Serbie, 26 mai 2022, Paris.

Le jeudi 26 mai 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Le projet intitulé « Les Châteaux de Serbie: protéger le patrimoine culturel » couvre 188 châteaux et palais sur le territoire de la Serbie qui sont sous la protection de l’État. Certains appartiennent à des particuliers, d’autres à l’État et il y a ceux qui sont en cours de restitution.

L’objectif de la table ronde est de rechercher des sources d’inspiration dans un dialogue entre les experts

et les personnalités serbes et françaises afin de protéger et d’utiliser ce trésor du patrimoine culturel de la Serbie de manière durable, comme cela se fait en France.

Discours de salutation : Mme Maja Gojković, Vice-Première ministre du gouvernement Serbe, Ministre de la Culture et de l’Information

PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE :

– Danijela Vanušić, ministre adjointe de la Culture et de l’Information pour le patrimoine culturel

et la numérisation

– La princesse Jelisaveta Karađorđević, née au Palais Blanc, l’un des châteaux les plus réputés

et les plus grands de Serbie

– Jelena Medaković, directrice du musée de la ville de Belgrade(qui supervise le fonctionnement

du plus ancien château de la capitale de la Serbie – la résidence de la princesse Ljubica)

– Branka Kulić, auteur du livre « Châteaux et maisons d’été de la Vojvodine »

– Robert Čoban, président de Color Press Group(modérateur)

La conversation sera menée en langue serbe avec une traduction française.

En plus de la table ronde, les participants auront l’occasion de parcourir une exposition numérique

de photographies de châteaux et de maisons d’été serbes, ainsi que de se « promener » dans la résidence

de la princesse Ljubica à l’aide de la technologie VR.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin 75004 Paris

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin 75004 Paris

