Table ronde : Les ballets aujourd’hui Salle de l’institut, 16 novembre 2021, Orléans.

Table ronde : Les ballets aujourd’hui

Salle de l’institut, le mardi 16 novembre à 18:30

Table ronde “Les ballets aujourd’hui” ————————————- ### Rendez-vous mardi 16 novembre, 18h30 à la Salle de l’Institut ### L’événement sera entièrement diffusé en streaming live ! Le paysage des ballets dans le monde est riche, divers, foisonnant, cosmopolite, étonnant. Porté par de grandes institutions, chaque ballet porte sa propre emprunte et est un projet en soi : projet artistique, projet de vie, projet collectif. Les ballets maintiennent la permanence des danseurs. Entre les pièces au répertoire, les créations, les commandes, les recréations, le ballet aujourd’hui a ouvert de nouveaux territoires d’expérimentation. Les invités exceptionnels à cette table ronde rendent compte de l’histoire, des pratiques, des visions et des volontés qui peuvent présider à l’extraordinaire vie des ballets aujourd’hui. Pris dans son histoire et son évolution, qu’est-ce-que le ballet aujourd’hui ? avec : -Cédric Andrieux, directeur de la danse du CNSMDP -Annabelle Bonnéry, directrice artistique de Carte Blanche, compagnie nationale de Norvège -Bruno Bouché, directeur du CCN — Ballet du Rhin -Thomas Caley, coordinateur de recherche et assistant chorégraphe au CCN — Ballet de Lorraine -Didier Deschamps, danseur, ancien directeur général de Chaillot – Théâtre national de la Danse et directeur artistique de la Biennale de Danse de Cannes à partir de 2022 -Petter Jacobsson, chorégraphe et directeur général du CCN — Ballet de Lorraine -Brigitte Lefèvre, directrice du Festival de danse de Cannes -Maud Le Pladec, chorégraphe et directrice du CCN d’Orléans -Modération : Ariane Bavelier, critique de danse au journal Le Figaro

Entrée libre sur réservation

Table ronde autour du ballet dans sa diversité, sa richesse, son foisonnement et sa pluralité.

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T18:30:00 2021-11-16T20:00:00