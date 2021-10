Lille Bazaar St So Lille, Nord TABLE RONDE | Les architectes et les tiers-lieux #4 – Nouveaux modes, modèles et espaces de travail Bazaar St So Lille Catégories d’évènement: Lille

Le développement des tiers-lieux et des espaces de coworking est structurellement lié aux mutations du monde du travail. De fait, ces lieux accueillent souvent des espaces de travail et/ou de production : à l’échelle de la région Hauts-de-France, 58% des tiers-lieux proposent un espace de travail. Ces espaces tendent à s’éloigner du modèle homogénéisé des bureaux et s’adaptent à de nouveaux besoins, modèles et statuts. Ils s’appuient sur une grande flexibilité des usages, se confrontent à des modes de travail protéiformes. ➡️ Comment l’aménagement de ces espaces favorise-t-il ces nouveaux modes de travail et de production ? Comment s’incarnent spatialement ces nouvelles façons de produire et de travailler ? Et en quoi cela fait-il également évoluer le travail et la profession même de l’architecte ? Intervenants : Benjamin Fréchet (O Architecture), Benoit Garet (Bazaar St So) & more… ↪️ O Architecture est une Agence Française basée à Lille, Paris et Strasbourg. Créée en 2009, elle est fondée sur le travail en groupe et les savoirs partagés. Leur écriture est visible, leur langage, contemporain et s’ancre fortement dans un paysage et un contexte urbain. La grande diversité de leurs projets est encouragée par une réflexion sur leur positionnement actuel dans un contexte local. ↪️ Le Bazaar St-So est un espace de 5 000 m2 de créativité, situé au coeur de Lille. À la fois espace de coworking et de bureaux partagés, il est également un lieu qui accueille et organise ponctuellement des évènements et expositions. + Buvette sur place + Visites guidées nocturnes de l’exposition Espaces possibles – prendre la mesure des tiers-lieux + Présentation et vente du livre de l’exposition Le 18 novembre de 18h à 21h Bazaar St So à Lille Gratuit (inscription conseillée) En partenariat avec AMO Hauts-de-France

Dernière table ronde du cycle “Les architectes et les tiers-lieux” organisée dans le cadre de l’exposition Espaces Possibles. Bazaar St So 292 rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Nord

