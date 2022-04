Table ronde : Les anneaux de la mémoire, une expérience partagée Cosmopolis, 13 mai 2022, Nantes.

2022-05-13

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre

Débat animé par Thierry Guidet. L’histoire et la mémoire de la traite atlantique et de l’esclavage sont transmises et valorisées à Nantes par de nombreux acteurs : associations, artistes, collectivités locales, personnes engagées. Ce travail, initié par l’exposition “Les Anneaux de la Mémoire” en 1992 et amplifié depuis, a permis une mise en lumière de l’histoire de Nantes en relation avec l’Afrique et les Amériques. À travers les témoignages de trois acteurs au coeur de cette initiative citoyenne, la Ville de Nantes, les associations Mémoire d’Outre Mer et Les Anneaux de la Mémoire, cette table ronde est l’occasion de se rassembler et d’échanger ensemble sur les perspectives. Table ronde proposée par les Anneaux de la Mémoire, en partenariat avec le CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique), Nantes Université. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr