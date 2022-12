Table ronde « Les Alchimistes de la rime » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 9 mars 2023, Paris.

Le jeudi 09 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Si je te parle du pouvoir des mots, c’est pour sonder les abysses immenses, abstraites et puissantes de la création des textes de rap. On les écoute, on les réécoute, on les enregistre dans nos playlists mais au-delà, on tique sur une rime, une figure de style, un flow technique. Ça nous fait sourire, ça nous intrigue, comment font-ils ?

La passion, l’obstination et la recherche constante de la performance pourraient être une réponse mais le propos est plus complexe. En termes de création, le rap est une musique à multiples facettes, les possibilités d’écriture et de flow sont infinies, il n’y a pas de codes ou de recettes à suivre. Pourtant les ingrédients sont souvent les mêmes. Les rappeurs manient avec dextérité le fond, la forme, leur flow, le tout cadré par une prod. C’est pourquoi, au cours de cette table ronde, on s’intéressera aux processus de création, d’imagination et de rédaction des textes de rap, à toutes ces techniques d’écriture hypnotisantes et insaisissables lorsque l’on n’en maîtrise pas les bases.

Table ronde proposée par l’association Nine Art, soutenue par l’Association des Amis de l’IESA

Les intervenants :

Elena Copsidas

Elena Copsidas est à l’origine de « Au nom du rap », une œuvre collective qui rassemble les poèmes inédits de 17 rappeurs français, de Akhenaton à Jok’Air en passant par Chilla ou Georgio. À l’âge de 25 ans, Elena Copsidas l’a conçu en toquant aux portes des studios et en rencontrant petit à petit les acteurs de cette industrie.

En auto-édition, le livre est plus tard devenu un spectacle à la Philharmonie de Paris, abordant en 360 les aspects du livre, de l’image à la musique et aux textes, lus par l’actrice Anaïde Rozam.

Aujourd’hui Elena développe sa carrière de chanteuse sous le nom d’Elena Copsi, signée dans le label de Grand Corps Malade.

Nikkfurie

Nikkfurie est la moitié du duo de lyricistes La Caution, groupe connu notamment pour son approche novatrice dans l’écriture. La Caution a entre autres intronisé dans le rap français de nombreuses techniques comme le multisyllabisme , etc.

Vin’s

Depuis son premier album « Freeson » sorti en 2014 à son dernier EP « Manifeste » Vin’s n’a qu’un seul but, enfoncer le clou toujours plus profondément. Sincère, double, il est le couteau et la plaie, la guitare tricotée et le sample épais. Habitué à porter des messages puissants dans sa musique en étant directement engagé dans ses textes, le Montpelliérain a depuis passé la barre des 10 millions de streams cumulés et a su s’imposer dans le paysage du rap Français.

Modération assurée par Nicolas Rogès

Né en 1991 à Grenoble, Nicolas Rogès est auteur, conférencier et journaliste culturel. Il travaille, depuis 2008, pour des magazines et sites web, dont Views et l’Abcdrduson. Aux éditions Le Mot et Le Reste, il a publié les livres « Move On Up : la Soul en 100 disques » et « Kendrick Lamar : de Compton à la Maison-Blanche ». Son premier roman, « Adèle », est sorti le 28 Octobre 2022 et il dévoilera en 2023, aux éditions JC Lattès, un nouveau livre sur le Rap français.

Cette table ronde proposée dans le cadre de la L2P Convention, du 8 au 12 mars au centre La Place.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Nine Art