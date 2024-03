Table ronde » L’écologie trop chère ? » Faculté des sciences économiques – Amphi 5 Rennes, jeudi 21 mars 2024.

Une conférence incontournable pour tous ceux qui sont engagés dans la transformation écologique et qui cherchent à comprendre les dynamiques de la planification environnementale et du Green européen. Jeudi 21 mars, 17h00 1

https://my.weezevent.com/lecologie-trop-chere

Du 2024-03-21 17:00 au 2024-03-21 19:00.

Organisée par le Master EME et l’association AUREME, cette conférence représente une occasion unique de plonger au cœur des débats actuels sur l’impact de la planification environnementale et les enjeux du Green européen, grâce à la présence de plusieurs intervenants :

– M. Benoît Leguet, Directeur Général de l’I4CE (Institut de l’économie pour le climat) et membre du Haut conseil pour le Climat, apportera son expertise inégalée sur les politiques climatiques et les stratégies économiques vertes. Sa vision sur la transition écologique et son expérience en matière de finance durable offriront des perspectives précieuses et des solutions concrètes aux défis environnementaux actuels.

– Mme Catherine Chabaud, Députée européenne, connue pour son engagement en faveur de la protection des océans et de la mise en œuvre de politiques environnementales ambitieuses au niveau européen. Son parcours inspirant et ses initiatives en faveur du développement durable éclaireront les discussions sur l’importance de l’action collective et les voies vers un avenir plus vert.

Ne manquez pas cette chance d’être au premier plan des discussions qui façonneront l’avenir de notre environnement !

>>> Sur inscription <<<

https://my.weezevent.com/lecologie-trop-chere

Faculté des sciences économiques – Amphi 5 7 place Hoche Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine