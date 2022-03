Table ronde “Le Vrai-Faux des idées reçues sur la création d’entreprises” – Jeudi 14 avril, de 14h à 16h CCI Limoges, 14 avril 2022, Limoges.

Vous souhaitez créer prochainement votre activité indépendante (artisan, commerçant, profession libérale…) ? Le dispositif “Entreprendre, la Région à vos côtés” éclaire et sécurise votre projet. Cette table ronde est organisée par le groupement 87 : BGE Limousin Poitou-Charentes, Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, Chambre de Métiers et de l’artisanat de Haute-Vienne, Les Sauvageons, Varlin Pont Neuf.

Entrée libre, inscription obligatoire

De l’idée à la concrétisation de leur projet, des créateurs et créatrices d’entreprises témoignent de leur parcours d’installation et de leur accompagnement.

CCI Limoges 16 place Jourdan,87000 LIMOGES Limoges Clos Moreau Haute-Vienne



