L’Envolée, le lundi 4 octobre à 18:30

Passage de Relais n°3 : Le réemploi des matériaux ! ————————————————— ### Le Projet Les associations [**Le Bruit de la Conversation**](https://www.lebruitdelaconversation.com/) et [**Campus et Toits**](https://www.campus-et-toits.fr/) ont initié en 2021 une démarche de recherche-action autour d’un projet de création d’un habitat réversible construit à partir de matériaux de réemploi sur du foncier vacant et pour de la colocation jeune, appelé Les Agiles. Elles se sont associées à l’**INSA**, l’**ISDAT**, l’**ENSA** et l’**UT2J** de Toulouse, ainsi que l’association **ARESO** (Association Régionale d’Eco-construction du Sud-Ouest) pour imaginer ces logements pour et avec les étudiants. ### Le Relais Les cinq établissements d’enseignement supérieur partenaires ont mobilisé leurs étudiant.es pour plancher sur les différentes dimensions de ce projet, au cours d’un “Relais” qui se déroule de mars à octobre 2021. L’INSA a travaillé en mars sur l’autonomie du logement et les Low-Tech. La formation Ville Habitat et Transition Ecologique de l’UT2J a réfléchi aux aspects juridiques et développement local du projet en mai et juin. En juillet, c’est l’Ecole d’architecture qui s’est penché sur la question du réemploi, avant que l’ISDAT prenne la suite au mois d’octobre sur la forme de l’habitat réversible dédié à la colocation. Ces travaux, consultables sur le site de [Campus & Toits](https://www.campus-et-toits.fr/blog), serviront ensuite pour l’organisation d’un Hackathon prévu à l’automne 2021 visant à poser les fondations des Agiles. Chaque sprint de ce Relais est clôturé par un événement “passage de témoin” pendant lequel les étudiants ayant terminé leur sprint exposent leurs travaux. Puis est proposé un échange avec des experts et le public sur les thématiques soulevées. Dans ce cadre-là, et pour clôturer le sprint réalisé par les étudiant.es de l’école d’architecture de Toulouse qui ont travaillé en juillet sur le réemploi des matériaux (filière, réseau d’acteurs, mise en oeuvre, cadre réglementaire, etc), une visioconférence est organisée le 04 octobre à partir de 18h30. ### Programme de l’événement _Peut-on entièrement construire un habitat en matériaux de réemploi ? Comment s’approvisionner en matériaux et quelles sont les étapes d’un tel projet ? Avec qui le mener à bien ? Quels sont les impacts des matériaux récupérés sur la forme donnée au logement ? Quels obstacles le projet peut-il rencontrer ? Quelles pistes les étudiants nous proposent-ils après un mois de travail sur ces problématiques ? Des apports de professionnels sur ces questions ? _ Pour répondre à ces questions, au programme de cette soirée spéciale « Le réemploi des matériaux » ouverte au grand public : **18h15** : **Ouverture de la visio**, accueil des participants **18h30** : **Lancement de la soirée** avec présentation du projet **18h45** : **Présentation du travail des étudiants de l’ENSA Toulouse** (École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse) **19h00** : **Présentation de l’atelier d’architecture** [**AR357**](https://ar357.fr) et leur expérience de maîtrise d’oeuvre réemploi **19h15** : **Présentation de l’**[**Atelier Moins Mais Mieux**](https://atelier-moinsmaismieux.fr)et leur expérience de construction d’une Tiny House à partir de matériaux de réemploi **19h30** : **Table-ronde** (questions-réponses) **20h00** : **Suites du projet** (lancement du sprint de l’ISDAT et calendrier global) et fin de la visio En espérant vous y voir pour partager ensemble ce moment qui promet d’être riche en rencontres, idées et envies !

L’Envolée 3 Place des Avions, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



2021-10-04T18:30:00 2021-10-04T20:00:00