Médiathèque André Malraux, le samedi 11 juin 2022 à 15:00

Table ronde animée par l’auteure Françoise Saint-Chabaud. Le thème choisi est celui du « polar historique », un genre de plus en plus populaire dans lequel la fiction côtoie la grande histoire. Deux invités Marc Masse et Gilles Delabie dévoileront leurs astuces pour faire face aux contraintes et aux pièges du genre. Dans le cadre du festival Polar à la plage. En partenariat avec l’association Les Ancres noires.

Gratuit

