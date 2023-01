Table ronde : « Le monde vu par les auteurs haïtiens » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 30 mars 2023, Paris.

À l’occasion du temps fort langue française consacré cette année aux nouvelles voix d’Haïti, la médiathèque Jean-Pierre Melville vous propose une table ronde sur le monde vu par trois auteurs haïtiens : Jean d’Amérique, Yanick Lahens et Florence Alexis.

Cette table ronde effectuera une traversée de l’histoire de la littérature haïtienne dans la filiation de Jacques Stephen Alexis, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Ce sera l’occasion d’aborder l’importance du réalisme merveilleux dans la littérature haïtienne et ce qu’elle dit des liens culturels forts entre Haïti, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale.

Jean d’Amérique est écrivain et slameur, auteur de Petite fleur du ghetto, recueil qui lui vaut une mention spéciale du Prix René Philoctète 2015 et une sélection au Prix Révélation de Poésie 2016 de la Société des Gens de Lettres. Animateur d’atelier d’écriture, contributeur de plusieurs revues littéraires, il propose également des performances et interventions poétiques pour donner voix à ses textes. Il a reçu le Prix de Poésie de la Vocation 2017 pour Nul chemin dans la peau que saignante étreinte paru chez Cheyne Éditeur.

Yanick Lahens est romancière. Elle a enseigné à l’Université d’État d’Haïti et a été membre du cabinet du ministre de la Culture Raoul Peck. Elle a contribué à de nombreuses revues haïtiennes et étrangères, parmi lesquelles Chemins Critiques, qui a représenté un moment important de la réflexion en Haïti et dans la Caraïbe, et Conjonction, revue franco-haïtienne dont elle est membre du comité de rédaction. Elle est engagée dans des associations qui travaillent à la promotion de la lecture, à l’implantation de bibliothèques et à l’organisation d’événements culturels. À partir de 2008, tous ses livres sont publiés chez Sabine Wespieser éditeur : La Couleur de l’aube (roman, 2008), Failles (récit, 2010), Guillaume et Nathalie (roman, 2013), Bain de lune (roman, 2014) et Douces déroutes (roman, 2018). Elle a reçu de nombreux prix littéraires pour son œuvre.

Florence Alexis est la fille de Jacques Stephen Alexis, écrivain, homme politique et médecin haïtien, proche d’Aragon, Senghor, Césaire, des écrivains de la Négritude et des écrivains latino-américains, et qui s’est illustré par sa résistance à la dictature de François Duvalier, par son œuvre romanesque, ainsi que pour sa définition novatrice d’un réalisme merveilleux propre à la littérature de la Caraïbe. Florence Alexis est l’autrice d’un essai sur Les Noirs en France du 18ème siècle à nos jours paru chez Paari éditeurs en 2019.



