Table ronde : Le bois et l'architecture contemporaine Gourdon

2022-10-07 18:00:00

2022-10-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-07

Gourdon 46300 Propriétés, ressource locale, diversité des usages historiques et actuels, capa- cités d’adaptation, quelles sont les qualités du bois dans la construction, aux côtés d’autres matériaux utilisés par l’architecture contemporaine ?

Yann Ouvrieux, architecte, société Rendez-Vous (I. Paoli, Y. Ouvrieux), Syndicat des Architectes du Lot | Charlotte Wibaux, écoarchitecte, projet maison de la nature Dégagnac | Julien Séguy gérant de la scierie Gedibois Séguy à Goujounac

En partenariat avec : Bibliothèque Intercommunale de Gourdon | Syndicat des Architectes du Lot | PETR Grand Quercy | Communauté de Communes de Cazals-Salviac | Dans le cadre des évènements autour de la Foire forestière de Gourdon du 22 octobre Autour de l'exposition "Balance ton bois "

Yann Ouvrieux, architecte, société Rendez-Vous (I. Paoli, Y. Ouvrieux), Syndicat des Architectes du Lot | Charlotte Wibaux, écoarchitecte, projet maison de la nature Dégagnac | Julien Séguy gérant de la scierie Gedibois Séguy à Goujounac

En partenariat avec : Bibliothèque Intercommunale de Gourdon | Syndicat des Architectes du Lot | PETR Grand Quercy | Communauté de Communes de Cazals-Salviac | Dans le cadre des évènements autour de la Foire forestière de Gourdon du 22 octobre ©PxHere Domaine Public

