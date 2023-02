Table ronde : La reconnaissance de la modération, retour sur ce rôle de l’ombre Siège social de la SCAM, 17 février 2023, Paris.

Le vendredi 17 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

L’accès à l’événement est gratuit, mais les places sont limitées.

Quel statut doit avoir un modérateur ? Doit-il être formé ? Rémunéré? Quelles relations doit-il entretenir avec les streameur·euses, ainsi qu’avec l’audience ?

La modération dans la création de contenu en direct : une table ronde pour mettre en lumière ce rôle de l’ombre

Depuis leur création, Les Internettes ont pour objectif d’évoquer toutes les problématiques qui touchent les vidéastes. C’est pour poursuivre ce but que nous avons créé Point of View, des tables rondes consacrées à des thématiques précises, et réunissant quatre personnes pour les creuser et en discuter.

Dans cette seconde table ronde, qui aura lieu le 17 février prochain à 19h00, nous avons aussi souhaité nous pencher sur les questions qui touchent celles et ceux qui soutiennent leur travail : les modératrices et les modérateurs de live.

Ce rôle de l’ombre a notamment pris de l’importance avec la plateforme Twitch, où les modérateur·rices ont des missions essentielles, comme la régulation et l’animation du chat. L’objectif ? Faire en sorte que l’espace de discussion du live soit serein et sûr pour la streameuse ou le streameur, ainsi que pour les viewers qui assistent et participent au live.

Mais ce nouveau rôle nous interroge : quel statut doit avoir un·e modérateurice ? Doit-iel être formé·e ? Rémunéré·e ? Quelles relations doit-iel entretenir avec les streameur·euses, ainsi qu’avec l’audience ?

Ce sont toutes ces questions que nous souhaitons aborder lors de cette table ronde animée par Melody, l’une de nos bénévoles et modératrice de nombreux·ses streameur·euses. Elle aura à ses côtés :

Delilah Escherich, modératrice de Laser Disc et anciennement de 301 vues ; étudiante en community management, en ce moment en alternance à Arte ;

Takamari : modérateur pour la streameuse Angle Droit ;

Raf (Sweetberry) : streameur·euse sans modération et modérateur·rice pour des émissions d’Arte (aussi bénévole co-président·e des Internettes).

Avec cette diversité de profil, cet événement sera donc l’occasion de confronter leurs visions de ce rôle, d’en savoir plus sur les coulisses de la modération afin d’établir un premier état des lieux dans le milieu du stream.

L’évènement sera interprété en LSF et la salle est accessible aux PMR. La table ronde durera 1h30, et sera suivie d’un verre, afin que nous puissions nous rencontrer et échanger.

Siège social de la SCAM 5 avenue Velasquez 75008 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/les-internettes/evenements/point-of-view-youtube-has-been-en-2022 hello@lesinternettes.com https://www.facebook.com/events/1273785659837020 https://www.facebook.com/events/1273785659837020 https://www.helloasso.com/associations/les-internettes/evenements/point-of-view-la-reconnaissance-de-la-moderation

Sweetberry Point of View