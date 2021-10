Table ronde – La RE2020 : une nouvelle réglementation pour de nouvelles pratiques ? Espace Simone Veil, 15 octobre 2021, Limoges.

Table ronde – La RE2020 : une nouvelle réglementation pour de nouvelles pratiques ?

Espace Simone Veil, le vendredi 15 octobre à 09:30

La journée s’organisera en deux temps : une table ronde sur le thème de la RE2020 suivie d’une visite de chantier. ### Étape 1 – Pour les professionnels : une table ronde sur le thème « La RE2020 : une nouvelle réglementation pour de nouvelles pratiques ? » **Sur inscription :** [**[ordre.limoges@architectes.org](mailto:ordre.limoges@architectes.org)**](mailto:ordre.limoges@architectes.org) * Programme : **09h30** Accueil, café **09h55** Présentation des enjeux _Vincent Souffron_, architecte et vice-président de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine **10h00 – 12h30** Table ronde et débats Modération : _Frédéric Mazabraud_, architecte et trésorier de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine * Intervenants : _Christine Lecerf_, ingénieure en conception éco-responsable en intelligence collective pour le bâti et l’aménagement, directrice d’AILTER. Le _collectif d’architectes Moonwalk Local_, proposant une architecture désirable et raisonnée, humaine et environnementale, lauréat des AJAP 2020 et du concours Europan 15, représenté par _Lucas Geoffriau_, architecte. _François Alenamy_, responsable qualité et animation de la transition énergétique, écologique et numérique à la préfecture de Corrèze. _David Sinnasse_, chef de projet construction et aménagement durables à Odeys _Nicolas Rabuel_, directeur d’IELO, société coopérative qui développe et commercialise l’isolation paille hachée. **12h30** Déjeuner* ### Étape 2 – Pour tous : Une visite de chantier **Sur inscription :** [**[maison.architecture.limousin@gmail.com](mailto:maison.architecture.limousin@gmail.com)**](mailto:maison.architecture.limousin@gmail.com) **14h00** Visite du chantier de l’extension de la Maison Départementale Sociale de La Brégère, conçue par Atelier 4 pour le Conseil Départemental de Haute-Vienne – 120 rue de La Brégère à Limoges – Organisée par la Maison de l’Architecture du Limousin. ______________________________ _* Déjeuner sur participation 5€ : à régler en amont de la manifestation par chèque à l’ordre du CROANA_ _Protocole sanitaire : Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus – Covid19 et en conformité avec les consignes émises par les autorités gouvernementales et administratives, le protocole sanitaire en vigueur à la date de la manifestation sera appliqué (distanciation sociale, gel hydro alcoolique et Pass sanitaire notamment)._

Journées nationales de l’architecture

