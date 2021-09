Angoulême L'Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Angoulême, Charente Table ronde : « La production du logement social aujourd’hui » L’Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Table ronde : « La production du logement social aujourd’hui » L’Alpha,médiathèque de GrandAngoulême, 16 octobre 2021, Angoulême. Table ronde : « La production du logement social aujourd’hui »

L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême, le samedi 16 octobre à 17:15

**Table ronde La production du logement social aujourd’hui à Angoulême** Table ronde en collaboration avec l’association Archi16 animée par la journaliste Erica Walter. Elle réunira des architectes et des journalistes.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Rdv : auditorium de l’Alpha.

Journées nationales de l’architecture L’Alpha,médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T17:15:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu L'Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Adresse 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville L'Alpha,médiathèque de GrandAngoulême Angoulême