Table ronde « La présence policière dans les quartiers populaires » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

A la rentrée littéraire est paru le premier roman de Diaty Diallo « Deux secondes d’air qui brûle ». Narrant dans un style vif une bavure policière dans une cité de banlieue parisienne, ce texte brûlot nous questionne sur la présence des services de police dans les quartiers populaires, et sur les liens entre habitants et forces de l’ordre.

Contrôles au faciès, manquements aux droits, arrestations arbitraires, violences…Comment documenter et témoigner de ces exactions ?Que ce soit par le biais de la fiction, de l’enquête sociologique ou de l’observation et de la collecte d’informations, nos intervenant.e.s échangeront sur ce sujet d’actualité.

Les intervenants :

Diaty Diallo

Diaty Diallo a grandi entre les Yvelines et la Seine-Saint-Denis, où elle continue d’habiter aujourd’hui. Elle pratique depuis l’adolescence différentes formes d’écriture : de la tenue journalière d’un Skyblog à quinze ans à la rédaction d’un livre aujourd’hui, en passant par la création de fanzines et la composition de dizaines de chansons. Deux secondes d’air qui brûle est son premier roman.

Didier Fassin

Didier Fassin est professeur au Collège de France sur la Chaire « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Anthropologue, sociologue et médecin, il est également professeur à l’Institut d’étude avancée de Princeton et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a conduit des recherches au Sénégal, en Afrique du Sud, en Équateur, et plus récemment aux États-Unis et en France. De ses travaux sur la police, la prison et la justice, il a tiré trois ouvrages intitulés respectivement, La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, L’Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale et Punir. Une passion contemporaine, ainsi que Mort d’un voyageur. Une contre-enquête (tous publiés au Seuil). Ses livres sont traduits en sept langues. Il a reçu la médaille d’or de l’anthropologie décernée tous les trois ans à l’Académie royale des sciences de Suède. Ancien vice-président de Médecins sans frontières, il est membre du Comité national consultatif d’éthique et préside le Comede, Comité pour la santé des exilés.

Un.e membre de l’Observatoire parisien des libertés publiques (sous réserve)

L’observatoire parisien des libertés publiques est un collectif indépendant créé à l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme (Fédération de Paris) et du Syndicat des avocats de France (Paris). Il se fixe comme objectifs de documenter les pratiques policières, des procédures, notamment judiciaires, et d’informer de leurs droits les personnes concernées par ces pratiques.

Des observatrices et observateurs sont présents sur les lieux où s’exercent ces pratiques et recueillent des témoignages. Des rapports et analyses seront rendus publics afin de sensibiliser les citoyens, les acteurs de la justice et les pouvoirs publics, d’alimenter le débat d’intérêt général sur les libertés et d’apporter une réponse collective à ces dérives.

Modération assurée par Caroline de Benedetti

Caroline de Benedetti vit à Nantes. Elle est médiatrice du livre, spécialiste de la littérature policière.Avec son partenaire Emeric Cloche ils fondent en 2007 Fondu Au Noir et mettent en place de nombreux actions : le magazine L’Indic, les Docteurs Polar, des expositions, des formations, un resto-littéraire, des scénarios de jeux de rôle… Jusqu’à la direction de la collection Fusion aux éditions L’Atalante.

Entré libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Table ronde accessible, en présence d’interprètes en Langue des Signe Française.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

Canopée