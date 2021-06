Table-ronde : La photographie africaine se raconte Les Abattoirs, 12 juin 2021-12 juin 2021, Toulouse.

### Table-ronde : « Réception et diffusion des photographies africaines en France » [**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) Prendre le temps de la réflexion et de l’échange pour mieux saisir la dynamique du continent photographique qu’est l’Afrique et la façon dont les travaux des photographes africains sont accueillis, présentés et diffusés. **Invités** : Fatima Bocoum, Fatoumata Diabaté (Mali), Florent Mazzoleni, Jean-Loup Pivin et Pascal Martin Saint-Léon de la Revue Noire. **Modérateur** : Philippe Guionie _Organisé par la Galerie Le Château d’Eau et en partenariat avec les Abattoirs-FRAC Occitanie Toulouse, Résidence 1+2 et le Festival Rio Loco._ __ ### Plus d’infos [Page Facebook de la Galerie Le Château d’Eau](https://www.facebook.com/events/488969702321415/) ![]() ### Infos pratiques * Le samedi 12 juin à 14h * Inscription obligatoire (jauge limitée) au 05 34 24 52 35 ou à [galeriechateau@mairie-toulouse.fr](mailto:galeriechateau%40mairie-toulouse.fr) * Événement soumis aux règles sanitaires en vigueur

Gratuit sur inscription obligatoire (jauge limitée)

Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



