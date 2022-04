Table ronde : “La musique a-t-elle un sexe ?” Le Forum / Vauréal / 95, 28 avril 2022, Vauréal.

Table ronde : “La musique a-t-elle un sexe ?”

Le Forum / Vauréal / 95, le jeudi 28 avril à 18:30

**La thématique :** Un programmateur, un directeur artistique, un régisseur, un manager, un musicien : tant de fonctions pour si peu de femmes ! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde de la musique était majoritairement masculin ? Nous oui et depuis quelques années maintenant, cette question anime largement les débats entre professionnels. En 2022, où en est-on de l’égalité Femme-Homme tant attendue ? La faute à qui ? Et d’abord, est-ce la faute de quelqu’un ? Que peut-on y faire et à quels niveaux ? C’est pour tenter de répondre à ces questions que le Combo95 et le Forum vous proposent cette table-ronde autour de l’exposition « #Tujouesbienpourunefille » de HF Île-de-France. **Le plateau sera animé par :** ▶︎ Natasha Le Roux, administratrice de HF Île-de-France ▶︎ Frieda, artiste musicienne accompagnée dans le cadre de la Women Metronum Academy ▶︎ Héloïse Luzzati, Fondatrice et directrice artistique Festival Un temps pour Elles ▶︎ Audrey Crapwood membre du collectif Musiciennes & Co ▶︎ Orane, chargée d’actions culturelles et d’accompagnement du Forum ▶︎ Raphael, Chargé de communication du Forum ▶︎ Valerie, chargée de communication et d’actions culturelles du Combo95 Inscrivez-vous sur le Doodle suivant pour confirmer votre présence : [https://doodle.com/meeting/participate/id/RdGLLq8e](https://doodle.com/meeting/participate/id/RdGLLq8e)

Sur inscription

