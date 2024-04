Table ronde La forêt sous pression Lacroix-Saint-Ouen, samedi 6 avril 2024.

Une table ronde qui réunit 2 chercheurs du CNRS, Jonathan Lenoir et Stéphanie Thiebault, et une responsable de l’ONF autour des impacts des activités humaines sur les forêts françaises et notamment la forêt de Compiègne.

Après un temps de débat entre les intervenants, un moment d’échange avec le public est prévu.

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06

63 Rue Nationale

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France espaceculturel@lacroixsaintouen.fr

