Rencontre et questionnement sur le métavers le jeudi 26 janvier au Forum des images ! Jeudi 26 janvier à 18h30 – « La face cachée du métavers » Critiqué, questionné, rarement encensé, on n'a pas fini d'en entendre parler. Le métavers est aujourd'hui sur toutes les lèvres – et sous toutes les plumes – et pourtant il demeure, pour beaucoup, insaisissable. Stella Jacob et Isabelle Arvers tenteront de donner corps à ce concept… bien virtuel. Table ronde animée par Xavier de La Porte (journaliste). Avec Stella Jacob (consultante metavers) et Isabelle Arvers (curatrice et critique d'art).

Image DALL·E 2 – OpenAI Métavers

