Table ronde | Jeune création panafricaine : quand cinéma et arts visuels font champ commun Cité internationale des arts, 22 février 2022, Paris.

Table ronde | Jeune création panafricaine : quand cinéma et arts visuels font champ commun

Cité internationale des arts, le mardi 22 février à 19:00

À l’heure où de nombreux cinéastes présentent leurs œuvres dans les galeries et les musées, et où les œuvres de nombreux artistes visuels entrent dans les salles obscures, comment la rencontre entre ces champs artistiques et professionnels influence-t-elle les formes, les récits et les méthodologies de production ? Pour débattre sur ce sujet, la Cité internationale des arts, partenaire du cycle cinématographique panafricain _Tigritudes * 1956-2021_ au Forum des images, réunit des artistes en résidence à la Cité et des participants de la programmation de Tigritudes : Allia Louiza Belamri, Wally Fall, Hamedine Kane et Michelange Quay. En présence des réalisatrices et programmatrices du cycle Tigritudes, Dyana Gaye et Valérie Osouf, en résidence à la Cité internationale des arts. La modération de cette rencontre sera assurée par la curatrice et chercheuse Farah-Clémentine Dramani-Issifou.

Tigritudes x Cité internationale des arts

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T19:00:00 2022-02-22T21:00:00