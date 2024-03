Table ronde – Immigration : Parcours de vie de l’étranger à Genève Autre lieu Genève, mardi 16 avril 2024.

Table ronde – Immigration : Parcours de vie de l’étranger à Genève Venez découvrir les parcours migratoires de Veronice, Shakti et Curuja installés à Genève depuis plusieurs années et partager leur histoire et peut-être la votre. Mardi 16 avril, 19h30 Autre lieu gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T19:30:00+02:00 – 2024-04-16T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T19:30:00+02:00 – 2024-04-16T21:30:00+02:00

Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin disait «tonton David» , c’est l’histoire de personnes qui souhaitent quitter leur vie pour une vie meilleure, une vie ailleurs….Si l’immigration représente 26% en Suisse et 41% sur le canton de Genève qu’en est-il de ces personnes qui traversent des continents, quel est leur parcours ? Pourquoi ont -elles décidé de partir et comment ont-elles fait?

Certaines par nécessité, d’autre par envie, aujourd’hui à Genève quant est-il de leur vie.

Venez découvrir les parcours migratoires de Veronice, Shakti et Curuja installés à Genève depuis plusieurs années et partager avec elles, leur histoire et peut-être la votre.

Entre échanges, convivialité et bienveillance, vivons un moment de partage autour d’un thème de nos vie.

Autre lieu Genève Genève Genève

Maison de quartier des Pâquis