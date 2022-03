Table-ronde I Peindre l’Algérie indépendante Institut du monde arabe-Tourcoing, 7 mai 2022, Tourcoing.

Institut du monde arabe-Tourcoing, le samedi 7 mai à 15:00

En écho aux 60 ans de l’Indépendance de l’Algérie, cette table-ronde se penchera sur la mobilisation des artistes peintres en faveur de l’Indépendance du pays et sur les effets de la guerre sur les scènes artistiques algérienne et française. Dans un premier temps, l’historienne Anissa Bouayed évoquera le voyage en Algérie de de Mireille Miailhe et Boris Taslitzky, peintres invités en 1952 par le parti communiste algérien à effectuer un reportage sur les conditions de vie de la population à Alger, dans les villes et les campagnes, afin de sensibiliser l’opinion internationale aux effets néfastes de la colonisation. Puis, Émilie Goudal analysera l’engagement des peintres français et algériens, qui à travers leurs travaux marquent leur engagement pour l’Indépendance algérienne et contre la guerre. **Les intervenantes** > Anissa Bouayed Anissa Bouayed est historienne. Elle centre ses recherches sur l’histoire culturelle, l’art et la politique. Elle a été commissaire d’expositions, notamment de Les artistes internationaux et la révolution algérienne, (2008, Alger, Musée national d’art moderne et contemporain) et Un voyage singulier, deux peintres en Algérie à la veille de l’insurrection, Mireille Miailhe et Boris Taslitzky, 1951-1952, (2009, Vitry-sur-Seine) et commissaire associée de l’exposition inaugurale du MUCEM, Le noir et le bleu, un rêve méditerranéen (2013, Marseille). Elle est notamment l’auteure de L’art et l’Algérie insurgée ; les traces de l’épreuve, 1954-1962 (2005, ENAG Editions, Alger) > Émilie Goudal Historienne de l’art (Université de Lille), Emilie Goudal est chercheure associée au Centre Norbert Elias (CNRS/EHESS) et membre du collectif Globalisation, Art et Prospective (GAP-INHA). Elle est l’autrice de Des damné(e)s de l’Histoire – Les arts visuels face à la guerre d’Algérie (2019, Les presses du réel), un regard critique sur la place et les enjeux des représentations de la guerre d’indépendance dans la construction contemporaine de la scène artistique française et algérienne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T16:30:00