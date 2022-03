Table-ronde I Algérie, une littérature d’engagements Institut du monde arabe-Tourcoing, 20 mai 2022, Tourcoing.

Kateb Yacine, Mohammed Dib, Mouloud Mammeri, Rachid Mimouni, Rachid Boudjedra, Assia Djebar, etc., longue est la liste des écrivains algériens qui se sont engagés face aux tragédies de leur temps. Bien que cibles de l’oppression politique, des censeurs ou de l’obscurantisme religieux, souvent contraints à l’exil, ces hommes et femmes de lettres ont résisté tant bien que mal à ceux qui voulaient les faire taire. En analysant deux périodes, celle de la guerre d’Indépendance puis celle allant de l’Indépendance à la guerre civile, cette table-ronde interrogera le rôle de la scène littéraire algérienne dans le cours de l’histoire et dans la difficile constitution d’une identité culturelle et nationale. Tandis que Catherine Milkovitch-Rioux abordera la période de la lutte anti-coloniale et de l’Indépendance, Guy Dugas évoquera la production littéraire des années postérieures à l’Indépendance. **Les intervenant.e.s** > Guy Dugas Professeur émérite de littérature comparée, spécialiste du domaine arabe et des minorités en Méditerranée, Guy Dugas dirige à l’université de Montpellier III un important fonds littéraire, le “Fonds Patrimoine méditerranéen”, archives d’Emmanuel Roblès, Armand Guibert, Jules Roy, Jean Sénac, Jean-Pierre Millecam, etc. Auteur de Algérie, les romans de la guerre (Omnibus, 2002), il est également directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger où il anime une collection de “Petits inédits maghrébins” et co-dirige chez CNRS éditions la collection “Planète libre”. Dernier ouvrage paru : Albert Memmi, Les Hypothèses infinies. Journal 1936-1962 (CNRS éd. 2021). > Catherine Milkovitch-Rioux Catherine Milkovitch-Rioux est professeure en littérature contemporaine de langue française à l’Université Clermont Auvergne et chercheuse associée à l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS). Spécialiste des littératures dans la guerre, elle est notamment l’autrice de Mémoire vive d’Algérie. Littératures de la guerre d’indépendance (Buchet-Chastel, 2012) et co-autrice avec Isabella von Treskow de l’ouvrage collectif D’ici et d’ailleurs. L’héritage de Kateb Yacine (Peter Lang, 2016). > Table-ronde modérée par Lakhdar Belaïd, écrivain et journaliste (Voix du Nord).

Entrée libre dans la limite des places disponibles

