Dans les coulisses d’une BD Pierre-Roland Saint-Dizier est scénariste de BD. Il travaille actuellement à l’écriture d’un nouvel album, Howard Carter. Le secret de la vallée des rois, à paraître en octobre 2022, à l’occasion du 100e anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Comment le scénariste d’une BD à caractère historique se fait-il tour à tour enquêteur, historien et raconteur d’histoires ? Comment les auteurs travaillent-ils à partir d’archives, de documents, ou d’images anciennes ? Pierre-Roland Saint-Dizier nous plongera dans les coulisses de la conception de cet album, et nous présentera, en avant-première, quelques planches et pages du scénario afin de partager l’histoire de la découverte du trésor archéologique le plus célèbre au monde. Foyer étudiant Ouvert à tous Rencontre avec Pierre-Roland Saint-Dizier, scénariste de BD Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

