Table ronde : Histoire récente du théâtre décentralisé en Métropole de Lille Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, mercredi 10 avril 2024.

Table ronde : Histoire récente du théâtre décentralisé en Métropole de Lille Table ronde sur l’histoire récente du théâtre décentralisé en Métropole de Lille le mercredi 10 avril 2024 à 18h30 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation. Mercredi 10 avril, 18h30 Espace Culture Université de Lille Gratuit sur réservation

Table ronde sur l’histoire récente du théâtre décentralisé en Métropole de Lille le mercredi 10 avril 2024 à 18h30 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation.

Table ronde

Animée par Maxence Cambron, maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Lille et Yannic Mancel, ancien conseiller artistique et littéraire du Théâtre du Nord.

Arnaud Anckaert , metteur en scène et co-fondateur du Théâtre du prisme

, metteur en scène et co-fondateur du Théâtre du prisme Claire Dancoisne , metteure en scène et co-fondatrice du Théâtre de La Licorne

, metteure en scène et co-fondatrice du Théâtre de La Licorne Anne Pichard , secrétaire générale de La rose des vents – scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq

, secrétaire générale de La rose des vents – scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq Didier Thibaut, ancien directeur de La rose des vents – scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq

La décentralisation dramatique à Lille et dans ses alentours fut plutôt tardive et complexe, parfois conflictuelle. Ce n’est que dans les années 70 sous le ministère de Michel Guy, puis dans les années 80 sous celui de Jack Lang, et le doublement par François Mitterrand du budget de la culture, que le tissu actuel du spectacle vivant commença à se façonner dans sa forme actuelle : deux centres dramatiques, sept scènes nationales, des scènes conventionnées, des pôles de création et de nombreuses compagnies.

Que reste-t-il de cette formidable impulsion à la fois créatrice et démocratique ?

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-histoire-recente-du-theatre-decentralise-en-metropole-de-lille-775481384697

