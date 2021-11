Genève Muséum d'histoire naturelle Genève Table ronde “Générations Climat” (2e partie) Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Table ronde “Générations Climat” (2e partie) Muséum d’histoire naturelle, 20 novembre 2021, Genève. Table ronde “Générations Climat” (2e partie)

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 20 novembre à 19:00

L’évènement Facebook [https://fb.me/e/4jgGVrZ06](https://fb.me/e/4jgGVrZ06) Cet événement est organisé dans le cadre de la 5e édition du Festival International du Film sur les Glaciers (FIFG) à Genève du 19 au 21 novembre 2021 Tout le programme : [[https://fb.me/e/1TkYU4YjC](https://fb.me/e/1TkYU4YjC)](https://fb.me/e/1TkYU4YjC)

Gratuit

Table ronde “Générations Climat” (2e partie) le samedi 20 novembre 2021 – Accueil du public 19h00 Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T21:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève lieuville Muséum d'histoire naturelle Genève