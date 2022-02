Table ronde – FRANÇAFRIQUE, soirée de clôture Main d’Oeuvre, 18 février 2022, Saint-Ouen-sur-Seine.

Main d’Oeuvre, le vendredi 18 février à 19:00

**19h – 21h : TABLE RONDE : « l’art, la colonisation et l’esprit »** Avec Charlotte Cosset : journaliste, correspondante de RFI à Bangui de 2018 à 2021, modératrice Intervenant·e·s : – une psychologue travaillant chez Action contre la Faim – Nora Philippe : autrice, productrice et réalisatrice du film _Restituer le patrimoine africain_ – Adrienne Surprenant : photo-journaliste spécialisée en Centrafrique et artiste présentant son exposition photographique _Un pays sans sommeil_ dans le cadre de l’événement Françafrique – Majnun : auteur-compositeur-interprète militant d’origine sénégalaise – Laurent Petit : artiste chercheur inventeur de la psychanalyse urbaine, auteur de _L’ex-empire colonial sur le divan_ et _Nos ancêtres les gauloises_ – Estelle Njanjo : journaliste qui s’intéresse aux questions de race, genre et justice sociale. Elle a travaillé ces dernières années Sénégal, Côte d’Ivoire, Centrafrique et en Égypte. **21h30 à 22h30 : CONCERT : Majnun** (Afro-beat, jazz, funk)

Table ronde gratuite, concert à 5€

Soirée de clôture du cycle artistique et pluridisciplinaire Françafrique avec une table ronde autour de l’art, la colonisation et l’esprit en présence d’artistes, journalistes et psychologues.

Main d’Oeuvre 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



