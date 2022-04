Table ronde – Forum : Mémoires de l’esclavage dans l’espace public et engagements citoyens Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 14 mai 2022, Nantes.

2022-05-14 dans la salle du Harnachement

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la salle du Harnachement

De nouvelles questions émergent sur la présence de traces matérielles dans l’espace public rappelant le passé colonial de la ville : statues, plaques de rues… Comment aborder, avec et pour les habitants d’aujourd’hui et de demain, la question des mémoires qui habitent la ville et ses espaces publics ? Comment poser collectivement un nouveau jalon à la politique mémorielle nantaise ?En présence de Johanna Rolland, maire de Nantes, et Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la table ronde-forum s’appuiera sur les expériences et témoignages nantais mais aussi sur des exemples d’autres villes dans le monde (Bristol, Martinique). Elle donnera également la parole aux jeunes citoyennes et citoyens nantais engagés dans une démarche historique et citoyenne.Un film “Un pas vers la mémoire, un pas pour s’engager” retraçant le travail des collégiens et lycéens de Rosa Parks, Monge la Chauvinière et Nelson Mandela, clôturera la rencontre à 18h30. Table ronde proposée par la Ville de Nantes et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/