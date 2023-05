Table ronde : Festival littéraire Haïti Monde Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Table ronde : Festival littéraire Haïti Monde Bibliothèque Goutte d’Or, 2 juin 2023, Paris. Le vendredi 02 juin 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adultes. gratuit Sur inscription Table ronde thématique « Littérature et la matière de l’archive et du fait historique » ! Dans le cadre du Festival Haïti Monde. Un vieil adage dit qu’un peuple qui refoule/oublie son passé est condamné à le revivre. Car le rapport à la mémoire est un acte fondamental dans toute tentative de (re)construction de soi. Mais quand l’Histoire est la matière première de l’écriture de fiction, comment s’y fond-elle, s’y entremêle-t-elle, s’éclaire-t-elle de perspectives nouvelles ? Quelle place à l’archive et aux documents historiques dans l’écriture de fiction ? La fiction est-elle au service d’un devoir de mémoire bafoué ? Table ronde suivie d’une séance de dédicaces de 18h à 18h30. Avec Philomé Robert, Jean Luc Raharimanana, Julien Delmaire Modérée par Mélody Thomas Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 23 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Avec Philomé Robert, Jean Luc Raharimanana, Julien Delmaire
Modérée par Mélody Thomas

Bibliothèque Goutte d'Or
2-4 rue Fleury
75018 Paris
Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744
01 53 09 23 10
bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

