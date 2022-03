Table ronde: Femmes et science Instituto Cervantes de Paris, 23 mars 2022, Paris.

Table ronde : les femmes et la science. Avec la participation de Marta Cecilia Bustamante (physicienne et historienne des sciences), Norma Sánchez (physicienne et directrice de l’École internationale d’astrophysique), Sandra Cabeza Sánchez ( ingénieure aéronautique et présidente de la Société des chercheurs espagnols en France), et Blanca Jiménez Cisneros (ingénieure en environnement et ambassadrice du Mexique en France) modérée par Michèle Ramis, (directrice pour les Amériques et les Caraïbes au MEAE).

Dans le cadre de la programmation du mois de mars consacrée à rendre visible les inégalités femmes-hommes, l’Institut Cervantes à Paris organise une table ronde sur les femmes et la science. Malgré les grandes contributions des femmes à la science, elles ont toujours été rendues invisibles et l’accès aux grands centres de recherche limité. Aujourd’hui, cette invisibilité conduit à un manque de modèles féminins qui contraste avec le rôle déjà indéniable que jouent les femmes dans la science. Les conférenciers, aux carrières exceptionnelles, discuteront des difficultés et des possibilités de la science.

Instituto Cervantes de Paris 7, Rue Quentin Bauchart Paris 75008

Contact : https://cultura.cervantes.es/paris/fr/Mujeres-en-la-ciencia/149959 https://es-la.facebook.com/InstitutoCervantesdeParis/

Instituto Cervantes de París