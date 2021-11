Genève Maison internationale des associations Genève Table-ronde FCLR-MIA, «Faire démocratie ! – La coopération entre acteurs politiques et associatifs» Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Table-ronde FCLR-MIA, «Faire démocratie ! – La coopération entre acteurs politiques et associatifs» ————————————————————————————————— La [Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR)](https://fclr.ch/) et la [Maison Internationale des Associations (MIA)](https://mia-ge.ch/) vous invitent à cette table ronde qui clôturera l’année du jubilé de la FCLR. Elle fera intervenir : Monica Battaglini, Docteure en science politique. Professeure à la HETS-Genève Caroline Marti, Députée au Grand Conseil. Xavier Magnin, Conseiller administratif-Plan-les-Ouates. Ex-président de l’ACG Pascal Thurnherr, Président de la FCLR. Membre du bureau de la FASE Kaya Pawlowska, Membre du comité de Pop Démocratie et du Collectif Grève féministe Modération : Pascal Schouwey, journaliste indépendant Pass Covid-19 demandé

Gratuit

