Table ronde : Faut-il encore défendre le disque vinyle ? Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, jeudi 30 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-30 19:00 – 21:00

Gratuit : oui

Avec Youtube, Discogs ou encore les plateformes de streaming, la musique n’a jamais été aussi accessible. Pour ses 10 ans, Boum Bomo pose la question : produire, chercher et acheter sa musique en vinyle a-t-il toujours du sens ? Intervenants et intervenantes : Sophian Fanen (journaliste/Paris), Mélanie Mel C Eychenne (DJ, résidente Sacré et Discobar/Paris), Clément Maodea Bretonnière (disquaire et label Comme À La Radio/Nantes), Vincent Aimé Desgré (DJ, résident Boum Bomo/Nantes) Modération : Solange Maribe (journaliste/Nantes)

