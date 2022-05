Table-ronde : “Être né à Figeac et être aujourd’hui chercheur” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Table-ronde : “Être né à Figeac et être aujourd’hui chercheur” Figeac, 20 septembre 2022, Figeac. Table-ronde : “Être né à Figeac et être aujourd’hui chercheur” Figeac

2022-09-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-20

Figeac Lot Rendez-vous proposé par l’association La Fabrique des savoirs Cette soirée propose d’échanger avec des chercheurs nés à Figeac mais qui travaillent

aujourd’hui hors de notre région. Que doivent-ils à notre territoire ? Comment le voient-ils

aujourd’hui ?

Table-ronde avec des chercheurs ayant grandi dans le Figeacois , dans le cadre Eurêka ! Champollion 2022 lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com, +33 6 66 32 46 91 Rendez-vous proposé par l’association La Fabrique des savoirs La Fabrique des Savoirs

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Table-ronde : “Être né à Figeac et être aujourd’hui chercheur” Figeac 2022-09-20 was last modified: by Table-ronde : “Être né à Figeac et être aujourd’hui chercheur” Figeac Figeac 20 septembre 2022 Figeac Lot

Figeac Lot