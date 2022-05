Table-ronde : Et si nous trouvions ensemble les voies d’une transition agricole réussie ? Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Table-ronde : Et si nous trouvions ensemble les voies d’une transition agricole réussie ? Figeac, 1 juin 2022, Figeac. Table-ronde : Et si nous trouvions ensemble les voies d’une transition agricole réussie ? Figeac

2022-06-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-01

Figeac Lot Rendez-vous proposé par la coopérative Fermes de Figeac

Table-ronde entre des membres de l’académie d’agriculture et des chercheurs en agronomie.

réservation auprès du lycée agricole la Vinadie Comment inventer l’agriculture de demain et accompagner les transitions agricoles ? Les enjeux de pratiques toujours à interroger et réinventer sont soulignés par des témoignages et des échanges entre chercheurs et acteurs du territoire Ségala-Limargue.

Dans le cadre de Eurêka Figeac +33 5 65 34 25 91 Rendez-vous proposé par la coopérative Fermes de Figeac

Table-ronde entre des membres de l’académie d’agriculture et des chercheurs en agronomie.

réservation auprès du lycée agricole la Vinadie @lycee la vinadie

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Table-ronde : Et si nous trouvions ensemble les voies d’une transition agricole réussie ? Figeac 2022-06-01 was last modified: by Table-ronde : Et si nous trouvions ensemble les voies d’une transition agricole réussie ? Figeac Figeac 1 juin 2022 Figeac Lot

Figeac Lot