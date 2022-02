Table-ronde et projection – Mois de l’égalité Homme Femme en Occitanie Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Table-ronde et projection – Mois de l’égalité Homme Femme en Occitanie Millau Millau, 8 mars 2022, MillauMillau. Table-ronde et projection – Mois de l’égalité Homme Femme en Occitanie Millau Millau

2022-03-08 – 2022-03-08

Millau Aveyron Millau Aveyron EUR Esplanade François Mitterrand Médiathèque du Sud Aveyron Millau Mardi 8 mars à la Médiathèque du Sud-Aveyron

18h30 : Conférence-Table ronde : Les femmes dans l’art 21h Salle Olympe de Gouge : Projection du film documentaire Elles vivent ici, de Josette Hart et Jean Milleville (Anderandera production). C’est le Mois de l’égalité femmes-hommes en Occitanie mesa@millau.fr +33 5 65 61 17 19 http://millau-pom.c3rb.org/ Mardi 8 mars à la Médiathèque du Sud-Aveyron

18h30 : Conférence-Table ronde : Les femmes dans l’art 21h Salle Olympe de Gouge : Projection du film documentaire Elles vivent ici, de Josette Hart et Jean Milleville (Anderandera production). Aporia

Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse Ville MillauMillau lieuville Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Table-ronde et projection – Mois de l’égalité Homme Femme en Occitanie Millau Millau 2022-03-08 was last modified: by Table-ronde et projection – Mois de l’égalité Homme Femme en Occitanie Millau Millau Millau Millau 8 mars 2022 Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron